Suriname ontvangt wereldwijde erkenning voor succesvolle schuldherschikking en economisch

Suriname heeft internationaal lof ontvangen voor zijn inspanningen om de economie te stabiliseren, met als hoogtepunt de toekenning van de “Sovereign Restructuring of the Year”-award door LatinFinance. Het land werd geprezen voor de succesvolle herschikking van $1,5 miljard aan staatsschuld, wat wereldwijd wordt gezien als een belangrijke stap in het herstel van de Surinaamse economie.

President Chandrikapersad Santokhi beschouwde de erkenning als een gezamenlijke overwinning voor de natie. “Dit is het resultaat van harde offers en een verantwoord financieel beleid,” zei de president, die benadrukte dat de hervormingen niet alleen gericht zijn op de economische situatie van vandaag, maar ook op het waarborgen van een stabiele en duurzame toekomst voor Suriname.

Bij de overname van de regering in 2020 verkeerde Suriname in een diepe financiële crisis. De economie kromp met 16%, het begrotingstekort liep op tot bijna 10%, de inflatie bereikte 59% en de staatsschuld was de hoogste ooit, namelijk 148% van het BBP. Dankzij een strikt financieel beleid en strategische herstructureringen is Suriname echter op de weg naar herstel gekomen. De economische groei wordt in 2024 op 3% geschat, het begrotingstekort is teruggebracht tot 1%, de inflatie is gedaald naar 9,7% en de schuldquote is gehalveerd tot 78%, met een daling die zich voortzet.

Een belangrijke pijler van dit herstel is de succesvolle schuldherschikking, waarbij afspraken zijn gemaakt met diverse schuldeisers, waaronder China, India, de Paris Club en commerciële banken. Dit proces heeft Suriname geholpen om bijna $1 miljard aan betalingsverplichtingen over een periode van zes jaar te verlichten. De schuldherschikking wordt gezien als een cruciale stap voor de economische stabiliteit van Suriname, waarbij het land zijn financiële verplichtingen kan nakomen zonder het risico op verdere crisis.

Met de steun van deze internationale partners heeft Suriname een solide basis gelegd voor een toekomst van groei en ontwikkeling. De erkenning van Latin Finance benadrukt de effectiviteit van de financiële hervormingen en bevestigt de positie van Suriname als een land dat zich vastberaden inzet voor het verbeteren van zijn economische situatie en de welvaart van zijn burgers.

Daarnaast blijkt uit andere recente ontwikkelingen, zoals de overname van nieuwe politievoertuigen en de verbetering van de publieke veiligheid, dat Suriname zijn bredere infrastructuur en publieke sector ook versterkt. De belofte van de regering om te blijven werken aan de toekomst van het land, onderstreept door de recentere stappen richting herstel en samenwerking, maakt duidelijk dat Suriname zich inzet voor een welvarende toekomst.

De vooruitzichten voor Suriname blijven positief, met de verwachting dat de economische groei zich verder zal doorzetten in de komende jaren. Dankzij verantwoorde beleidsmaatregelen, samenwerking met internationale partners en een vastberaden inzet voor herstel heeft Suriname een solide basis gelegd voor de toekomst.