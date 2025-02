Suriname streeft naar historische mijlpaal: WHO-certificaat voor malaria-eliminatie

Suriname staat op het punt een belangrijke mijlpaal te bereiken in de strijd tegen malaria. Dit jaar hoopt het land het prestigieuze certificaat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te ontvangen dat het officieel verklaart als malaria-vrij. Deze prestatie is het resultaat van een decennium van intensieve inspanningen en vooruitgang in de bestrijding van de ziekte.

In augustus 2024 vierde Suriname een belangrijke mijlpaal: drie aaneengesloten jaren zonder lokale malaria-infecties. Dit succes is grotendeels te danken aan de inspanningen van organisaties zoals de Medische Zending (MZ), die zich hebben ingezet voor het versterken van het netwerk van poliklinieken in het binnenland. Door deze inspanningen is Suriname minder afhankelijk geworden van buitenlandse technische assistentie en heeft het de behandelingstijd voor malaria aanzienlijk verkort, van zeven naar drie dagen.

De strategie van Suriname, die zich richt op het versterken van lokale capaciteiten en het gebruik van sneltesten en vernieuwde medicatie, heeft niet alleen geleid tot een daling van het aantal malariagevallen, maar ook tot een verbetering van de gezondheidszorg in het binnenland. Deze aanpak vormt een waardevol model voor andere landen die streven naar malaria-eliminatie.

Herman Jintie, directeur bij MZ, benadrukt het belang van de samenwerking met lokale gemeenschappen in het behalen van deze resultaten. “De samenwerking tussen artsen, gezondheidswerkers en lokale gemeenschappen is cruciaal geweest in onze strijd tegen malaria,” aldus Jintie.

Ondanks deze successen blijft waakzaamheid noodzakelijk. Marthelise Eersel, waarnemend coördinator van het Malaria Programma, waarschuwt dat malaria altijd weer kan opleven. Daarom blijft bijscholing van gezondheidsteams in de diagnose en behandeling van malaria van vitaal belang. Het Malaria Programma, in samenwerking met MZ, biedt momenteel bijscholingstrainingen aan gezondheidsmedewerkers in het binnenland.

De strijd tegen malaria is nog lang niet voorbij, maar met deze belangrijke stap richting WHO-certificering toont Suriname aan dat een malaria-vrije toekomst binnen handbereik is. Dit succes is een inspiratie voor andere landen en een getuigenis van wat kan worden bereikt door samenwerking en vastberadenheid.

De wereldwijde strijd tegen malaria heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, met meerdere landen die succesvol malaria hebben uitgeroeid. Suriname ‘s benadering, met een focus op lokale capaciteitsversterking en gemeenschapsbetrokkenheid, biedt waardevolle lessen voor andere regio’s die nog steeds worstelen met de ziekte.

De WHO-certificering zal niet alleen een erkenning zijn van Suriname’ s inspanningen, maar ook een stimulans voor verdere verbeteringen in de gezondheidszorg. Het land blijft zich inzetten voor duurzame gezondheidsinitiatieven, waaronder het verbeteren van de toegang tot zorg en het versterken van preventieve maatregelen tegen andere infectieziekten.

Met deze historische mijlpaal op komst, kijkt Suriname uit naar een gezondere toekomst, vrij van malaria en gericht op het verbeteren van het leven van al zijn burgers.