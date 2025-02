President Chan Santokhi Viert 80-jarig Huwelijksjubileum in Nickerie

President Chan Santokhi was zaterdag aanwezig bij een bijzondere viering in het district

Nickerie: het 80-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Gangapersad Soekhoe. Dit unieke

jubileum is een zeldzaamheid en werd met veel trots en vreugde gevierd.

Gangapersad Soekhoe, geboren op 7 september 1928, werkte zijn hele leven als landbouwer. Zijn

echtgenote, geboren op 26 augustus 1931, droeg bij aan het gezinsinkomen door te werken als

marktverkoopster. Samen bouwden zij een leven op, gekenmerkt door liefde, veerkracht en

onwankelbare toewijding aan elkaar en hun gezin.

Het echtpaar heeft 13 kinderen: 4 zonen en 9 dochters. Hun gezinsboom is in de loop der jaren

flink gegroeid en telt nu 43 kleinkinderen, 60 achterkleinkinderen en 34 betachterkleinkinderen.

Ondanks tegenslagen in hun leven, gingen zij moedig door en zorgden met toewijding voor hun

kinderen.

President Santokhi benadrukte de buitengewone reis van het echtpaar en merkte op dat hun

duurzame liefde en toewijding een diepgaande inspiratiebron zijn voor iedereen. “Dit echtpaar is

een bijzondere inspiratiebron voor ons allen,” zei de president tijdens zijn toespraak.

De Symboliek van een 80-jarig Huwelijk

Een 80-jarig huwelijk wordt ook wel een eiken huwelijk genoemd. De eik staat symbool voor

kracht, uithoudingsvermogen en diepgewortelde groei, net als de duurzame liefde en toewijding

die het echtpaar Gangapersad Soekhoe in hun 80 jaar huwelijk hebben getoond.

De viering was niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook een belangrijk evenement voor de

gemeenschap in Nickerie. De aanwezigheid van president Santokhi bij de viering benadrukte de

nationale betekenis van deze zeldzame en inspirerende mijlpaal. Zijn aanwezigheid onderstreept

het belang van het erkennen en vieren van de duurzame waarden van liefde, toewijding en

familie die fundamentaal zijn voor de samenleving.