Daniel Noboa Staat op de Drempel van een Historische Overwinning in Ecuador

QUITO – President Daniel Noboa lijkt op weg naar een historische overwinning in de

presidentsverkiezingen van vandaag, na een campagne die zich sterk richtte op de bestrijding

van criminaliteit en het herstel van de veiligheid in het land.

Noboa, die in 2023 voor het eerst werd verkozen om de termijn van zijn voorganger af te

maken, heeft in zijn korte periode als president al significante maatregelen genomen. Hij

beweert dat zijn inzet van het leger op straat en in gevangenissen het aantal gewelddadige

sterfgevallen met 15% heeft verminderd en het geweld in gevangenissen drastisch heeft

verminderd.

Zijn 15 tegenstanders, waaronder de linkse kandidate Luisa Gonzalez, hebben echter gezegd

dat er meer gedaan moet worden om de drugsgerelateerde criminaliteit te bestrijden. Sommige

van hun voorgestelde oplossingen zouden echter moeilijk te realiseren zijn vanwege de

benodigde wettelijke goedkeuring of grondwetswijzigingen.

Noboa heeft al verschillende beleidsmaatregelen geïmplementeerd, zoals verhoogde

beveiliging aan grenzen en havens. Tijdens zijn afsluitende campagnebijeenkomst in Quito zei

hij: “Vandaag is Ecuador veranderd en wil het blijven veranderen. We zijn geen belofte meer, we

zijn een realiteit in dit land.”

De 37-jarige Noboa geniet brede steun onder de bevolking. “De president heeft in een jaar veel

dingen gedaan die eerdere regeringen niet konden doen,” zei student Kevin Galarza (20) tijdens

Noboa’s afsluitende campagnebijeenkomst in Guayaquil.

Twee belangrijke opiniepeilingen suggereren dat Noboa zondag regelrecht kan winnen door

meer dan 50% van de stemmen te behalen of door ten minste 40% te winnen met een

voorsprong van 10 punten op zijn naaste rivaal. Andere peilingen wijzen echter op een

mogelijke tweede ronde in april, waarin hij het zou opnemen tegen Luisa Gonzalez.

Beide kandidaten hebben hun kiezers opgeroepen om de tellingen bij de stembureaus in de

gaten te houden om fraude te voorkomen. Politici van de partij van Gonzalez riepen op tot een

‘verdediging van de wil van het volk’.

Luisa Gonzalez, een protegé van voormalig president Rafael Correa, heeft een ambitieus plan

gepresenteerd om criminaliteit aan te pakken. Ze belooft grootschalige militaire en politionele

operaties, het vervolgen van vermeende corrupte rechters en aanklagers, en het invoeren van

een sociaal uitgavenplan in de meest gewelddadige gebieden.

Noboa heeft op het laatste moment een aantal beleidsmaatregelen aangekondigd om de

aandacht van de kiezers te trekken, zoals hulp voor migranten en een handelsdeal met Canada.

Er wordt verwacht dat Noboa zijn stem uitbrengt in Olon, in de kustprovincie Santa Elena, terwijl

Gonzalez naar verwachting zal stemmen in Canuto, in de provincie Manabi. Naast de

presidentsverkiezingen zullen kiezers ook 151 leden van de nationale wetgevende vergadering

kiezen.