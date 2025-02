Onvrede bij STVS: prikactie om onbetaalde overuren

Op 7 februari hielden personeelsleden van de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) een

prikactie vanwege maandenlange onbetaalde overuren. Het ministerie van Financiën en Planning

heeft besloten slechts 30 overuren te vergoeden, terwijl STVS-medewerkers, waaronder

verslaggevers, cameramensen en technisch personeel, door de aard van hun werk vaak meer

maken. De poorten van de STVS werden die ochtend gesloten in een poging om de overheid te

bewegen tot actie.

Clayton Hiwat, woordvoerder van de actievoerende groep, gaf aan dat de kwestie eerder onder

de aandacht van president Chandrikapersad Santokhi was gebracht. Er was een petitie ingediend

tijdens een interview met de president, en minister Stanley Raghoebarsing van Financiën &

Planning had aangegeven geen ruimte te zien om meer dan 30 overuren te betalen. Door het

ziekteverlof van de minister kon het probleem niet besproken worden, maar directeur

Adjaykoemar Moensi van het Kabinet van de President heeft alle documentatie opgevraagd en

een week gevraagd om een reactie te geven.

STVS-directeur Raoul Abisoina bekritiseerde de bewering van minister Raghoebarsing dat

STVS SRD 27 miljoen aan subsidie had ontvangen. Abisoina stelde dat dit bedrag niet klopt en

verzocht om een onderzoek van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) om de financiële

situatie helder te krijgen. Volgens Abisoina ontvangt STVS maandelijks slechts SRD 2 miljoen

voor exploitatie, terwijl de operationele kosten, mede door verhoogde tarieven voor elektriciteit

en internet, aanzienlijk hoger liggen.

De prikactie werd opgeheven na het gesprek met Moensi, in afwachting van een bevredigende

oplossing. STVS en het personeel hopen dat deze zaak snel wordt opgelost, zodat de nationale

zender zich kan richten op haar kernactiviteiten zonder financiële onzekerheden.