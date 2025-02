AdeKUS-Personeel eist onmiddellijke betaling van achterstallige lonen bij Vicepresident

Medewerkers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben zich op

woensdag 5 februari bij het kabinet van vicepresident Ronnie Brunswijk verzameld om hun

achterstallige salarissen en toeslagen op te eisen. Sinds juli wachten de werknemers op de

beloofde loonaanpassingen en financiële tegemoetkomingen die nog steeds niet zijn uitbetaald.

Shita Rambaran, vertegenwoordiger van de universiteitsmedewerkers, verklaarde dat de overheid

haar beloftes niet is nagekomen. “We hebben sinds juli geen loonverhoging ontvangen en zijn

hier om ons geld op te halen. Ons werd 15% en 20% beloofd, maar we hebben niets gezien,”

aldus Rambaran.

De medewerkers gaven aan dat hen in december en januari werd verzekerd dat de betalingen

spoedig zouden volgen, maar tot nu toe is het geld nog steeds niet uitbetaald. “We kregen de

belofte dat in januari onze salarissen met een verhoging van 20% zouden worden uitbetaald,

maar dat is niet gebeurd,” zegt een werknemer. “We hebben gewacht, brieven geschreven en

geprobeerd om informatie te krijgen, maar we worden niet gehoord.”

In plaats van zich tot de minister van Onderwijs te wenden, hebben de medewerkers besloten om

direct bij vicepresident Brunswijk te gaan. “De vicepresident heeft de macht om samen met de

minister van Financiën en het universiteitsbestuur een oplossing te vinden,” aldus een

medewerker.

De ontevreden werknemers eisen dat hun geld uiterlijk voor 15 februari wordt uitbetaald. “We

kunnen niet langer wachten. We hebben kinderen die naar school moeten en gezinnen die

afhankelijk zijn van ons inkomen. Mensen moeten kiezen tussen eten op tafel zetten of

schoolgeld betalen,” zegt een medewerker.

Een ander voegt toe: “Het is niet dat we niet willen werken, maar we kunnen niet blijven

functioneren zonder dat onze rechten worden gerespecteerd. Dit is geen staking, maar een

noodzakelijke actie om te krijgen waar we recht op hebben.”

Vakbondsvertegenwoordiger Blanker wijst erop dat de overheid niet consistent handelt. “De

regering heeft met andere sectoren afspraken gemaakt en betalingen uitgevoerd, maar bij ons

wordt het steeds uitgesteld. Als je als overheid afspraken maakt, moet je die ook nakomen,”

benadrukt hij.

De actie van de AdeKUS-medewerkers benadrukt de urgentie van hun situatie en de noodzaak

van een snelle oplossing van de overheid.