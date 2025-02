SVJ waarschuwt voor politieke druk en verdeeldheid in de media

PARAMARIBO – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) slaat alarm over de

toenemende politieke druk op mediabedrijven en journalisten. In een open brief stelt de

organisatie dat ongefundeerde aanvallen, laster en haat zaaien niet alleen de persvrijheid

ondermijnen, maar ook de sociale samenhang in Suriname in gevaar brengen.

Hoewel de grondwet persvrijheid en vrije meningsuiting garandeert, benadrukt de SVJ dat deze

rechten gepaard gaan met verantwoordelijkheden. “Mediaprofessionals en beheerders van

platforms moeten zich niet laten gebruiken voor schadelijke berichtgeving,” stelt de organisatie.

Journalistiek zonder ethische normen draagt bij aan polarisatie en verlaagt de kwaliteit van

informatievoorziening, een zorgwekkende ontwikkeling in de aanloop naar de verkiezingen van

25 mei.

Op haar 34e verjaardag onderstreept de SVJ de noodzaak van onafhankelijke en integere

journalistiek. Kritische berichtgeving is een essentieel onderdeel van de democratie, maar mag

niet ontaarden in persoonlijke aanvallen of karaktermoord. “Persvrijheid blijft een waardevolle

pijler van onze samenleving, mits deze met professionaliteit en ethiek wordt gehandhaafd,” aldus

SVJ-voorzitter Naomi Hoever.