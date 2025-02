Pertjajah Luhur (PL) richt kritiek op President Santokhi

Tijdens een vergadering van Pertjajah Luhur (PL) in Commewijne op zaterdagavond, richtte de

partij scherpe kritiek op president Chan Santokhi. Partijvoorzitter Paul Somohardjo betoogde dat

“recht niet altijd recht is” en beschuldigde de president van selectief optreden.

Somohardjo verwijst naar het verleden, toen Bronto Somohardjo als minister van Binnenlandse

Zaken werd gevraagd om met verlof te gaan en de Centrale Landsaccountantsdienst een

onderzoek instelde. Nu, in het geval van minister Delano Landvreugd, zegt de president dat hij

geen formele informatie heeft ontvangen en laat Landvreugd aanblijven als minister van

Binnenlandse Zaken. “Hij is selectief bezig,” aldus Somohardjo.

De partijvoorzitter heeft de president gevraagd om de relevante documenten te verstrekken na

een coalitietop. Volgens Somohardjo zijn er nog meer zaken die aan het licht zullen komen. Hij

verwijst naar een verzoek van Bronto Somohardjo bij de procureur-generaal voor een

strafrechtelijk onderzoek naar het Blauwe Meer.

Landvreugd, die ook docent was aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wordt

beschuldigd van fraude met examens tijdens zijn periode aan de universiteit volgens

Somohardjo. Daarnaast stelt hij dat de minister van Binnenlandse Zaken vlekkeloos moet zijn en

belooft bewijzen te leveren. “We zullen zien of de president de minister nog kan handhaven

wanneer de zaken boven tafel komen,” aldus Somohardjo.

Een ander punt van kritiek betreft een terrein dat de eenmansstichting van Landvreugd heeft

ontvangen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Dit terrein, met een waarde van

US$ 250.000, behoorde oorspronkelijk toe aan Sociale Zaken en Volkshuisvesting en had een

gebouw. De toenmalige minister Uraiqit Ramsaran had aangegeven dat hij het terrein in

bruikleen zou geven aan de stichting, maar het terrein werd zonder verdere uitleg aan

Landvreugd overgedragen.

Bronto Somohardjo, ondervoorzitter en lijsttrekker van PL, beschuldigde de president ervan de

waarheid niet nauw te nemen. Hij stelt dat Santokhi vaak mededelingen doet die niet op feiten

zijn gebaseerd. “Bij halaal politiek gaat het om rechtvaardigheid, zuiverheid en integriteit.

Waarheid is de norm,” aldus Bronto. Hij kritiseert ook het beleid van Openbare Werken, waarbij

hij stelt dat de VHP ruim 50 jaar het beheer had, maar nog steeds mensen wonen aan

modderwegen. “Het volk wordt gestraft omdat het op een andere partij heeft gestemd bij de

vorige verkiezingen,” aldus Bronto.

PL heeft aangekondigd dat ze het ministerie van Openbare Werken zullen opeisen als ze zes

zetels winnen bij de komende verkiezingen. De partij is vastberaden om veranderingen door te

voeren en de belangen van het volk te behartigen