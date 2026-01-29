Winterstorm in VS en Canada eist slachtoffers en verstoort miljoenen levens

Een extreme winterstorm in de Verenigde Staten heeft tot nu toe minstens acht levens geëist en meer dan een miljoen mensen zonder stroom gezet. De storm treft 118 miljoen inwoners in 23 staten, waar noodtoestanden zijn afgekondigd.

In achttien staten viel tot 30 centimeter sneeuw, met grote gevolgen voor scholen, universiteiten en het luchtverkeer. Duizenden vluchten werden geannuleerd, terwijl meteorologen waarschuwen dat het getroffen gebied van New Mexico en Texas tot New England reikt zo’n 3.200 kilometer.

De kou eiste verschillende slachtoffers: in Kansas overleed een vrouw vermoedelijk aan onderkoeling, in Louisiana kwamen twee mannen om, en in New York werden vijf personen buiten dood aangetroffen. In Maine stortte een privévliegtuig neer door slecht zicht door sneeuwval; de toestand van de acht inzittenden is nog onbekend.

Ook in Canada ondervinden inwoners hinder van de winterse omstandigheden. In Toronto viel lokaal 30 tot 50 centimeter sneeuw, met gisteravond al 46 centimeter, een hoeveelheid die sinds 1944 nauwelijks is overtroffen. De combinatie van sneeuwval en extreme kou verstoort het dagelijks leven en veroorzaakt gevaarlijke situaties op de wegen en in de infrastructuur.