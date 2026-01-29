Veerbootongeluk in de Filipijnen: achttien doden, honderden gered

Een veerboot met 359 opvarenden is gezonken in de Filipijnen. Zeker achttien mensen zijn omgekomen en 317 personen gered. Het schip voer van het eiland Jolo naar de havenstad Zamboanga.

Aan boord bevonden zich 332 passagiers en 27 bemanningsleden. De lokale kustwacht meldt dat het ongeluk mogelijk werd veroorzaakt door technische problemen, al is het type probleem nog onduidelijk. Samen met een vloot vissersboten wordt gezocht naar vermisten.

Hoewel het schip bij vertrek gecontroleerd was en niet overbeladen bleek, komen bootongelukken in de Filipijnen vaker voor, vaak door slecht onderhoud, ruwe weersomstandigheden of overbezetting.

Het incident volgt kort op een ander ongeluk in de Zuid-Chinese Zee, waar een vrachtschip met 21 opvarenden kapseisde nabij een betwiste zandbank. Daarbij kwamen minstens twee mensen om en wordt nog gezocht naar vermisten. De Zuid-Chinese Zee is internationaal water, maar China claimt bijna de gehele zee, wat geregeld tot spanningen leidt tussen Chinese en Filipijnse schepen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.