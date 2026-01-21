Dak- en thuislozen vragen om meer aandacht in Suriname

Het aantal dak- en thuislozen in Suriname groeit, en veel van hen kampen met psychische

problemen en drugsverslaving. Volgens NPS-parlementariër Jerrel Pawiroredjo worden deze

mensen vaak aan hun lot overgelaten. Hij bracht dit gisteren naar voren tijdens een openbare

vergadering van de Nationale Assemblée.

Pawiroredjo benadrukte dat de situatie speciale aandacht vereist van het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, en van het ministerie van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting. Volgens hem ontbreekt het momenteel aan een samenhangend beleid om deze

problemen effectief aan te pakken.

Hij riep de regering op om actief te zoeken naar mogelijkheden voor financiering en structurele

oplossingen, zodat dak- en thuislozen de hulp krijgen die zij hard nodig hebben.