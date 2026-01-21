Dak- en thuislozen vragen om meer aandacht in Suriname

Het aantal dak- en thuislozen in Suriname groeit, en veel van hen kampen met psychische
problemen en drugsverslaving. Volgens NPS-parlementariër Jerrel Pawiroredjo worden deze
mensen vaak aan hun lot overgelaten. Hij bracht dit gisteren naar voren tijdens een openbare
vergadering van de Nationale Assemblée.
Pawiroredjo benadrukte dat de situatie speciale aandacht vereist van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, en van het ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting. Volgens hem ontbreekt het momenteel aan een samenhangend beleid om deze
problemen effectief aan te pakken.
Hij riep de regering op om actief te zoeken naar mogelijkheden voor financiering en structurele
oplossingen, zodat dak- en thuislozen de hulp krijgen die zij hard nodig hebben.