Gerichte actie tegen bendeleider Cherizier in Haïti

Haïtiaanse veiligheidstroepen hebben bij een gezamenlijke operatie drie woningen van
bendeleider Jimmy “Barbecue” Cherizier onder vuur genomen. Aan de actie namen het leger, de
door de VN ondersteunde Gang Suppression Force, de taskforce van de premier en het
particuliere militaire bedrijf Vectus Global deel.
Cherizier, 48 jaar, is de leider van de gewapende bendealliantie Viv Ansanm en geldt als een van
de meest gezochte criminelen in Haïti. Hij wordt in verband gebracht met meerdere bloedige
aanvallen in de hoofdstad Port-au-Prince en staat onder sancties van zowel de Verenigde Naties
als de Verenigde Staten. Voor tips die leiden tot zijn aanhouding is een beloning van vijf miljoen
Amerikaanse dollar uitgeloofd.
Na afloop van de bombardementen doorzochten politiediensten het gebied en namen zij diverse
elektronische apparatuur in beslag. De inzet van drones bij de operatie benadrukt de toenemende
betrokkenheid van private militaire bedrijven bij veiligheidsmaatregelen in Haïti.