Gerichte actie tegen bendeleider Cherizier in Haïti

  • January 20, 2026

Haïtiaanse veiligheidstroepen hebben bij een gezamenlijke operatie drie woningen van
bendeleider Jimmy “Barbecue” Cherizier onder vuur genomen. Aan de actie namen het leger, de
door de VN ondersteunde Gang Suppression Force, de taskforce van de premier en het
particuliere militaire bedrijf Vectus Global deel.

Cherizier, 48 jaar, is de leider van de gewapende bendealliantie Viv Ansanm en geldt als een van
de meest gezochte criminelen in Haïti. Hij wordt in verband gebracht met meerdere bloedige
aanvallen in de hoofdstad Port-au-Prince en staat onder sancties van zowel de Verenigde Naties
als de Verenigde Staten. Voor tips die leiden tot zijn aanhouding is een beloning van vijf miljoen
Amerikaanse dollar uitgeloofd.

Na afloop van de bombardementen doorzochten politiediensten het gebied en namen zij diverse
elektronische apparatuur in beslag. De inzet van drones bij de operatie benadrukt de toenemende
betrokkenheid van private militaire bedrijven bij veiligheidsmaatregelen in Haïti.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)