Gerichte actie tegen bendeleider Cherizier in Haïti

Haïtiaanse veiligheidstroepen hebben bij een gezamenlijke operatie drie woningen van

bendeleider Jimmy “Barbecue” Cherizier onder vuur genomen. Aan de actie namen het leger, de

door de VN ondersteunde Gang Suppression Force, de taskforce van de premier en het

particuliere militaire bedrijf Vectus Global deel.

Cherizier, 48 jaar, is de leider van de gewapende bendealliantie Viv Ansanm en geldt als een van

de meest gezochte criminelen in Haïti. Hij wordt in verband gebracht met meerdere bloedige

aanvallen in de hoofdstad Port-au-Prince en staat onder sancties van zowel de Verenigde Naties

als de Verenigde Staten. Voor tips die leiden tot zijn aanhouding is een beloning van vijf miljoen

Amerikaanse dollar uitgeloofd.

Na afloop van de bombardementen doorzochten politiediensten het gebied en namen zij diverse

elektronische apparatuur in beslag. De inzet van drones bij de operatie benadrukt de toenemende

betrokkenheid van private militaire bedrijven bij veiligheidsmaatregelen in Haïti.