IGSR behaalt vier prestigieuze accreditaties in 2025

Het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR) heeft in 2025 vier belangrijke accreditaties behaald. Drie masteropleidingen; Master Applied Statistics, Master Finance and Control en de Executive Master of Finance and Control kregen een NOVA-accreditatie voor de duur van zes jaar. Daarnaast ontving de Executive Master of Finance and Control ook erkenning van de Vereniging van Registercontrollers. Hiermee wordt de hoge academische en professionele kwaliteit van de opleidingen bevestigd, evenals de sterke verbinding tussen theorie en praktijk.