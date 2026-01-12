Hevige natuurbranden in Australië

In Victoria, Australië, is de noodtoestand uitgeroepen door hevige natuurbranden, versterkt door extreme hitte en harde wind. Zeker 300.000 hectare is afgebrand en 130 gebouwen zijn verwoest. Ook in New South Wales veroorzaken de branden steeds meer problemen.

De premier waarschuwt dat sommige vuurhaarden nog weken kunnen branden en roept inwoners op evacuatie-instructies strikt op te volgen. 40.000 mensen zitten zonder stroom en in Sydney wordt een maximumtemperatuur van 43 graden verwacht. De rook is zelfs tot Nieuw-Zeeland zichtbaar, op zo’n 2.000 kilometer afstand.