Hevige natuurbranden in Australië

  • January 12, 2026

In Victoria, Australië, is de noodtoestand uitgeroepen door hevige natuurbranden, versterkt door extreme hitte en harde wind. Zeker 300.000 hectare is afgebrand en 130 gebouwen zijn verwoest. Ook in New South Wales veroorzaken de branden steeds meer problemen.

De premier waarschuwt dat sommige vuurhaarden nog weken kunnen branden en roept inwoners op evacuatie-instructies strikt op te volgen. 40.000 mensen zitten zonder stroom en in Sydney wordt een maximumtemperatuur van 43 graden verwacht. De rook is zelfs tot Nieuw-Zeeland zichtbaar, op zo’n 2.000 kilometer afstand.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)