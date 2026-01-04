Pagara-estafette van start met eerbetoon aan slachtoffers Commewijne

De Pagara-estafette op oudjaarsdag trok dit jaar minder bezoekers dan gebruikelijk. Het

evenement begon met een ingetogen moment: een minuut stilte werd gehouden voor de negen

slachtoffers van de recente tragedie in Commewijne.

Bezoekers, waaronder veel toeristen, gaven aan dat de Owrú Yari-viering zich steeds meer

ontwikkelt tot een festival van internationale allure.

Voormalig minister Marciano Dasai sprak zijn vertrouwen uit in de economische groei van

Suriname en benadrukte het belang van gemeenschapszin. Hij riep op tot meer onderlinge steun

en aandacht voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van de bevolking.

Ondanks de lagere opkomst was de boodschap duidelijk: respect voor het verleden en hoop voor

de toekomst staan centraal tijdens de viering van Owrú Yari.