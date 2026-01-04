Feydrasi Fu Afrikan Srananman sluit 2025 af met “Ma Elly Swit’ Watra”

De Feydrasi Fu Afrikan Srananman heeft haar programma voor 2025 afgesloten met de jaarlijkse

“Ma Elly Swit’ Watra” op het Onafhankelijkheidsplein. Dit evenement werd dit jaar voor de

33ste keer georganiseerd.

Voorzitter Iwan Wijngaarde kijkt terug op het afgelopen jaar en benadrukt dat, ondanks enkele

uitdagingen, de organisatie vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaat. Hij gaf ook een korte

toelichting op de plannen en ambities voor 2026.

Het nieuwe jaar wordt direct gestart met een kranslegging bij het standbeeld van Kwaku, ter

gelegenheid van het bezoek van de vicevoorzitter van de CARICOM Reparatiecommissie.