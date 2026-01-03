Telesur kijkt terug op een succesvol 2025 en staat klaar voor 45-jarig jubileum

N.V. Telesur heeft 2025 met succes afgesloten. Directeur Doric Ramlakhan benadrukt dat de

organisatie de in 2024 gestelde doelstellingen heeft gehaald en belangrijke stappen heeft gezet op

het gebied van dienstverlening en innovatie.

De focus op klanttevredenheid, die sinds 2023 hoog in het vaandel staat, is ook afgelopen jaar

onverminderd doorgezet. Tegelijkertijd erkent de directeur dat er altijd ruimte is voor

verbeteringen en verdere professionalisering.

Telesur viert op 1 januari 2026 haar 45-jarig jubileum. Ter voorbereiding hierop heeft de

organisatie de afgelopen maand diverse activiteiten georganiseerd om de samenleving bij het

jubileum te betrekken. Deze acties zullen ook in 2026 worden voortgezet.