Gaza: Humanitaire Organisaties Tijdelijk Geblokkeerd

  • January 3, 2026

Israël heeft aangekondigd dat 37 humanitaire organisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen,
tijdelijk geen toegang krijgen tot de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Volgens de
Israëlische regering voldoen de organisaties niet aan nieuwe vetting- en registratievereisten.
Internationale partners en de VN wijzen deze bewering echter van de hand en waarschuwen dat
de maatregel grote gevolgen kan hebben voor de lokale bevolking, waaronder verminderde
voedselvoorziening, medische zorg en bescherming van kwetsbare groepen.

