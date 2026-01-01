Telesur rolt vernieuwde glasvezelpakketten uit en zet Suriname digitaal op voorsprong

N.V. Telesur zet in het eerste kwartaal van 2026 een belangrijke stap in de verdere digitalisering

van Suriname met de introductie van vernieuwde glasvezel-internetpakketten. Deze nieuwe

aanbiedingen staan garant voor verbeterde prestaties, hogere betrouwbaarheid en

toekomstbestendige connectiviteit.

Bestaande klanten met een glasvezelaansluiting worden automatisch overgezet naar de nieuwe

pakketten. Op dit moment maakt circa 70 procent van de internetklanten gebruik van het Telesur-

fibernetwerk. De afronding van de resterende aansluitingen staat gepland voor de komende

periode, waardoor in 2026 landelijke dekking wordt gerealiseerd.

Met deze ontwikkeling wordt Telesur de eerste internetprovider in Suriname die volledig

overstapt op een glasvezelgebaseerd klantenbestand. Directeur Doric Ramlakhan benadrukt dat

het landelijke glasvezelnetwerk een strategische investering is in de toekomst van het land. Het

netwerk biedt burgers, bedrijven en instellingen de infrastructuur die nodig is om optimaal te

functioneren in een steeds digitalere samenleving.

Naast consumentenpakketten introduceert Telesur ook zakelijke glasvezeloplossingen met

snelheden van 1 tot 10 gigabyte. Deze zijn ontworpen voor sectoren met hoge databehoeften,

waaronder fintech, logistiek, de creatieve industrie en de gezondheidszorg.

De nieuwe glasvezeldiensten creëren ruimte voor verdere innovatie, zoals digitaal onderwijs,

streamingdiensten, online gaming, slimme technologieën en efficiëntere bedrijfsprocessen. Met

deze stap bevestigt Telesur zijn leidende rol in de digitale transformatie van Suriname.