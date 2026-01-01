Telesur rolt vernieuwde glasvezelpakketten uit en zet Suriname digitaal op voorsprong

  • January 1, 2026

N.V. Telesur zet in het eerste kwartaal van 2026 een belangrijke stap in de verdere digitalisering
van Suriname met de introductie van vernieuwde glasvezel-internetpakketten. Deze nieuwe
aanbiedingen staan garant voor verbeterde prestaties, hogere betrouwbaarheid en
toekomstbestendige connectiviteit.

Bestaande klanten met een glasvezelaansluiting worden automatisch overgezet naar de nieuwe
pakketten. Op dit moment maakt circa 70 procent van de internetklanten gebruik van het Telesur-
fibernetwerk. De afronding van de resterende aansluitingen staat gepland voor de komende
periode, waardoor in 2026 landelijke dekking wordt gerealiseerd.

Met deze ontwikkeling wordt Telesur de eerste internetprovider in Suriname die volledig
overstapt op een glasvezelgebaseerd klantenbestand. Directeur Doric Ramlakhan benadrukt dat
het landelijke glasvezelnetwerk een strategische investering is in de toekomst van het land. Het
netwerk biedt burgers, bedrijven en instellingen de infrastructuur die nodig is om optimaal te
functioneren in een steeds digitalere samenleving.

Naast consumentenpakketten introduceert Telesur ook zakelijke glasvezeloplossingen met
snelheden van 1 tot 10 gigabyte. Deze zijn ontworpen voor sectoren met hoge databehoeften,
waaronder fintech, logistiek, de creatieve industrie en de gezondheidszorg.

De nieuwe glasvezeldiensten creëren ruimte voor verdere innovatie, zoals digitaal onderwijs,
streamingdiensten, online gaming, slimme technologieën en efficiëntere bedrijfsprocessen. Met
deze stap bevestigt Telesur zijn leidende rol in de digitale transformatie van Suriname.

