NMA: Beheerders van gevaarlijke stoffen moeten veiligheidsmaatregelen naleven

De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) benadrukt dat eigenaren en beheerders van locaties waar
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, wettelijk verplicht zijn een rampenbestrijdingsplan op te
stellen en milieu-incidenten direct te melden. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Milieu
Raamwet en geven de NMA de bevoegdheid om toezicht te houden en indien nodig in te grijpen.
Burgers en bedrijven kunnen daarnaast rechtstreeks milieu-incidenten en klachten melden bij de
NMA, zodat snel kan worden opgetreden en de risico’s voor mens en milieu worden beperkt.