Oplopende internationale spanningen en lokale conflicten

Na een grootschalige Russische luchtaanval op West-Oekraïne heeft Polen uit voorzorg

straaljagers en geallieerde vliegtuigen ingezet om het eigen luchtruim te beveiligen. De aanval

eiste het leven van ten minste drie mensen, waaronder een kind, en veroorzaakte grote

stroomstoringen waardoor honderdduizenden inwoners zonder elektriciteit zitten. President

Zelensky ziet de bombardementen als een teken dat Rusland de oorlog wil voortzetten en roept

op tot extra internationale druk. De aanvallen volgden kort na diplomatieke besprekingen onder

leiding van de VS, die wel enige hoop boden, maar nog geen concrete vooruitgang richting vrede

opleverden.

In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger vannacht een boot aangevallen die volgens

Washington betrokken was bij drugssmokkel. Hierbij kwam één persoon om het leven. Deze

actie maakt deel uit van het strenge Amerikaanse beleid tegen drugssmokkel, al is er geen

openbaar bewijs geleverd. De aanval heeft de spanningen met Venezuela verder vergroot en

wordt besproken in de VN-Veiligheidsraad.

In Syrië bereikten het Syrische leger en de Koerdisch geleide Syrian Democratic Forces (SDF)

een staakt-het-vuren na zware gevechten in Aleppo. Bij de confrontaties kwamen minstens twee

burgers om het leven en raakten elf anderen gewond, terwijl tientallen inwoners het gebied

ontvluchtten. Het geweld ontstond door toenemende druk om de SDF te integreren in de

Syrische staatsstructuren. Beide partijen beschuldigen elkaar van het veroorzaken van het

conflict, terwijl belangrijke kwesties zoals gezag en territoriale controle nog steeds onopgelost

zijn.