ABOP: Regering moet schade Brokopondo-overstroming 2022 opnieuw bekijken

ABOP-parlementariër Stanley Betterson heeft op maandag 22 december 2025 in de Nationale

Assemblée de regering opgeroepen om opnieuw te kijken naar de schade die bewoners en

ondernemers hebben geleden tijdens de overstroming van Brokopondo in 2022. Hij benadrukte

dat de slachtoffers tot op heden nog niet zijn gecompenseerd, ondanks de grote verliezen die zij

hebben geleden.

Rabindre Parmessar van de NDP-fractie herinnerde eraan dat zijn partij tijdens de vorige

regeerperiode, toen zij in de oppositie zat, al pleitte voor tegemoetkoming van de slachtoffers.

Destijds werd een motie ingediend, die echter door het toenmalige parlement werd afgekeurd.

Ronny Asabina van de BEP merkte op dat een deel van de gedupeerden, zoals de

kostgrondjeshouders, gedeeltelijk is gecompenseerd, maar dat het merendeel van de slachtoffers

nog steeds geen adequate vergoeding heeft ontvangen.