Workshop versterkt registratie van moeder- en prenatale sterfte in Suriname

Suriname versterkt de aanpak van moeder- en prenatale sterfte met een workshop over Maternal and Prenatal Death Surveillance and Response (MPDSR), georganiseerd door PAHO/WHO, UNFPA en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een goed registratiesysteem om sterfgevallen bij moeders en pasgeborenen te volgen. Hij wees op het digitale SIP-systeem (System Information for Pregnancies), waarin inmiddels bijna 40% van de risicovolle zwangerschappen is geregistreerd. Dit helpt zorgprofessionals sneller te reageren en beleid gerichter te plannen. Het uiteindelijke doel blijft het aantal sterfgevallen zoveel mogelijk terugdringen.

BOG-directeur Radjesh Orie gaf aan dat de resultaten van SIP nu beter zichtbaar worden, mede door samenwerking met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij erkende echter dat nog niet alle gevallen uniform worden geregistreerd, deels door braindrain en de huidige capaciteit van het BOG. Het streven is een volledig en consistent registratiesysteem.