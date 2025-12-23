Waterkant krijgt centraal aanspreekpunt na stakeholdersmeeting

De Presidentiële Commissie Toerisme organiseerde op maandag 15 december een stakeholdersmeeting over het duurzaam beheer en de bescherming van de waterkant. Tijdens de bijeenkomst kwamen klachten aan de orde over vernieling, afvalbeheer, verlichting en veiligheid.

Als vervolg is besloten verdere afstemming met alle betrokken partijen te organiseren. Daarnaast is aan de minister van TCT het verzoek gedaan om een Beheersraad Waterkant op te richten, die zal dienen als centraal aanspreekpunt voor het gebied.

