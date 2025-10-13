USD 20 miljoen voor natuurherstel: Suriname en internationale partners starten uitvoering

Suriname en een internationale coalitie van milieuorganisaties starten met de uitvoering van een natuurproject ter waarde van USD 20 miljoen. De middelen, toegezegd aan president Jennifer Simons tijdens de Climate Week in New York, zijn bedoeld voor het herstel en duurzaam beheer van Surinames biodiversiteit.

De coalitie bestaat uit Re:wild, Rainforest Trust, Art into Acres, het Andes Amazon Fund en de Liz Claiborne & Art Ortenberg Foundation. Een delegatie onder leiding van Re:wild bracht deze week een bezoek aan de president om te spreken over de uitvoering van het fonds.

Volgens klimaatadviseur John Goedschalk wordt de komende periode samen met de overheid vastgesteld welke initiatieven financiering ontvangen. “Tegen januari willen we duidelijkheid over de projecten. De uitvoering start in het tweede kwartaal van volgend jaar,” aldus Goedschalk.

De investeringen richten zich onder meer op de uitbreiding van beschermde natuurgebieden, de bevordering van regeneratieve landbouw, duurzaam ecotoerisme en de versterking van lokale gemeenschappen. Ook wordt aandacht besteed aan opleidingen, infrastructuur en het vergroten van de capaciteit van jachtopzieners.

President Simons benadrukte dat de samenwerking het internationale vertrouwen in Surinames milieubeleid bevestigt. “Ons land toont dat economische ontwikkeling en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan,” verklaarde zij.

Met deze steun versterkt Suriname zijn positie als carbon-negative nation, een status die nieuwe kansen biedt voor groene financiering, ecotoerisme en regionale samenwerking op het gebied van klimaat en natuurbeheer.