Acht opvarenden ongedeerd na bootongeluk op Corantijnrivier

  • October 13, 2025

Op de Corantijnrivier, tussen Apoera en Nieuw Nickerie, is een boot met acht personen aan boord gezonken. Alle inzittenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen en strandden op een nabijgelegen eilandje.

Na de melding werden de Maritieme Politie van Nickerie en de politie van Nieuw Nickerie direct ingeschakeld. Hulpdiensten bereiden zich voor om de gestrande opvarenden zo snel mogelijk te evacueren.

 Hoe het vaartuig kon zinken, is nog niet bekend. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Voor als nog zijn er geen meldingen van gewonden of vermisten.

