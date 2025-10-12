Korps Politie Suriname inspireert jongeren met motivatiesessie

Het Korps Politie Suriname heeft op woensdag 8 oktober 2025 een inspirerende motivatie- en

bewustwordingssessie verzorgd voor de leerlingen van VWO 4. De bijeenkomst viel samen met

hun ontgroeningsdag en stond in het teken van persoonlijke groei, respect en

verantwoordelijkheid.

Agent van politie R. Sweet sprak de leerlingen op een open en eerlijke manier toe over

onderwerpen die jongeren dagelijks bezighouden, zoals omgaan met emoties, pesten,

groepsdruk, stoer gedrag, prioriteiten stellen en de gevolgen van strafbaar gedrag.

Volgens agent Sweet is het belangrijk dat jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun

keuzes. “It’s okay to cry, to let go and accept,” zei ze tijdens haar toespraak. “Eerlijkheid

tegenover jezelf is de eerste stap naar echte groei.”

De leerlingen luisterden met aandacht en gaven na afloop aan zich gesterkt te voelen door de

boodschap. De school sprak haar dank uit aan het Korps Politie Suriname voor de positieve en

motiverende bijdrage aan de ontwikkeling van haar leerlingen.