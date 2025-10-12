Acht opvarenden ongedeerd na bootongeluk op Corantijnrivier

Op de Corantijnrivier, tussen Apoera en Nieuw Nickerie, is een boot met acht personen aan
boord gezonken. Alle inzittenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen en strandden op een
nabijgelegen eilandje.
Na de melding werden de Maritieme Politie van Nickerie en de politie van Nieuw Nickerie direct
ingeschakeld. Hulpdiensten bereiden zich voor om de gestrande opvarenden zo snel mogelijk te
evacueren.
Hoe het vaartuig kon zinken, is nog niet bekend. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar
de oorzaak van het incident. Voor als nog zijn er geen meldingen van gewonden of vermisten.