Acht opvarenden ongedeerd na bootongeluk op Corantijnrivier

Op de Corantijnrivier, tussen Apoera en Nieuw Nickerie, is een boot met acht personen aan

boord gezonken. Alle inzittenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen en strandden op een

nabijgelegen eilandje.

Na de melding werden de Maritieme Politie van Nickerie en de politie van Nieuw Nickerie direct

ingeschakeld. Hulpdiensten bereiden zich voor om de gestrande opvarenden zo snel mogelijk te

evacueren.

Hoe het vaartuig kon zinken, is nog niet bekend. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar

de oorzaak van het incident. Voor als nog zijn er geen meldingen van gewonden of vermisten.