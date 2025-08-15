Uitspraak in zedenzaak tegen voorganger C.L. op 19 augustus

  • August 15, 2025

De uitspraak in de zedenzaak tegen voorganger C.L. vindt op 19 augustus plaats. Dat maakte kantonrechter Maureen Dayala woensdag bekend tijdens de zitting. De uitspraak zou oorspronkelijk gisteren worden gedaan, maar de verdediging had nog niet de gelegenheid gekregen om dupliek te voeren.

C.L. wordt beschuldigd van de verkrachting van een 21-jarige studente tijdens een gebedssessie in juni vorig jaar. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vier jaar.

Raadsman Derrick Veira, die samen met Chandra Algoe de verdediging voert, stelt dat er ernstige fouten zijn gemaakt door politiefunctionarissen. Zo zou een agent de zogenoemde ‘zalfolie’ — waarvan wordt beweerd dat die het slachtoffer heeft bedwelmd — enkele dagen in haar bezit hebben gehouden voordat het naar het laboratorium werd gestuurd. Volgens de verdediging is daarmee de chain of custody doorbroken, waardoor het middel niet meer betrouwbaar kan worden onderzocht.

Kantonrechter Dayala benadrukte dat zij meer tijd nodig heeft om het dossier zorgvuldig te bestuderen, maar verwacht vóór het gerechtelijk reces uitspraak te doen.

