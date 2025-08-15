Amzad Abdoel nieuwe vicevoorzitter Staatsraad onder leiding van president Simons

Tijdens de eerste vergadering van de Staatsraad onder voorzitterschap van president Jennifer Simons is vandaag Amzad Abdoel (NDP) bij enkele kandidaatstelling gekozen tot vicevoorzitter. Partijgenoot Caroline Heilbron is benoemd tot plaatsvervangend vicevoorzitter.

Abdoel, die tien jaar ervaring heeft als lid van De Nationale Assemblée, wil zijn expertise inzetten om de raad te versterken. Daarbij zegt hij niet te schromen om kritische adviezen te geven, ook wanneer die minder populair zijn. “Juist door kritisch te zijn, helpen we de regering beter beleid te formuleren of bij te stellen. Ik heb de president beloofd kwalitatief goed werk te leveren en geen stap terug te doen,” aldus Abdoel, die in de vorige periode ook lid was van de Staatsraad.

Volgens hem kreeg zijn benoeming brede steun van vertegenwoordigers van politieke partijen, het bedrijfsleven en vakbonden binnen de raad. “De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en het operationeel houden van de raad, samen met de secretaris. In afwezigheid van de voorzitter leid ik de vergaderingen,” licht hij toe.

De Staatsraad zal de komende periode adviezen uitbrengen over ontwerpwetten, verdragen en staatsbesluiten, en kan daarnaast ongevraagd adviseren over actuele thema’s. Belangrijke onderwerpen zijn volgens Abdoel de bestrijding van corruptie en het versterken van ‘local content’ in de olie- en gassector. “Wij willen dit werk zeer intensief uitvoeren.”

Hij benadrukt dat de Staatsraad een onafhankelijk adviesorgaan is dat uitsluitend verantwoording aflegt aan de president. “We zoeken altijd naar wat goed is voor het land, met inbreng van politieke partijen, vakbonden en het bedrijfsleven. Zo zorgen we voor breed gedragen adviezen,” aldus Abdoel.