Zeldzame vulkaanuitbarsting in Rusland na eeuwen van stilte — mogelijk gevolg van zware aardbeving

Voor het eerst in meer dan vijf eeuwen is de Krasheninnikov-vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka uitgebarsten. De spectaculaire eruptie, die plaatsvond in de nacht, ging gepaard met een enorme aswolk die tot zes kilometer hoogte de lucht in werd geblazen. Volgens experts kan de uitbarsting verband houden met de zware aardbeving van vorige week in dezelfde regio.

Geen direct gevaar voor bewoners

Het Russische ministerie van Noodsituaties meldde dat de uitbarsting geen direct gevaar vormt voor bewoonde gebieden. Toch blijft de situatie gespannen, want slechts enkele uren na de eruptie werd Kamtsjatka opnieuw getroffen door een aardbeving. Voor drie kustregio’s werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Mogelijk verband met aardbeving van 8,8

De recente seismische en vulkanische activiteit in de regio lijkt gelinkt aan de zware aardbeving van vorige week, die een kracht van 8,8 had. Deze beving behoort tot de zwaarste ooit gemeten in het gebied en leidde tot grootschalige evacuaties en tsunamiwaarschuwingen tot aan Frans-Polynesië en Chili.

Op zondag werd ook de eilandengroep Koerilen getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,0. Volgens de autoriteiten konden golven tot 18 centimeter hoog ontstaan, en bewoners in kwetsbare kustzones van Kamtsjatka werd uit voorzorg gevraagd zich naar hoger gelegen gebieden te begeven.

Beelden en wetenschappelijke reacties

Het Russisch Instituut voor Vulkanologie en Seismologie heeft indrukwekkende beelden gepubliceerd van de aspluim boven de Krasheninnikov. Deze lijken vanuit een helikopter te zijn genomen en geven een duidelijk beeld van de kracht van de uitbarsting.

Olga Girina, hoofd van het Kamtsjatka Volcanic Eruption Response Team, bevestigde tegenover persbureau RIA dat de eruptie mogelijk is veroorzaakt door veranderingen in ondergrondse spanningen na de zware aardbeving. De laatste geregistreerde uitbarsting van deze vulkaan dateert uit de 15e eeuw.

Ring van Vuur blijft actief

Kamtsjatka ligt in de zogenoemde “Ring van Vuur” — een seismisch en vulkanisch actieve gordel rondom de Grote Oceaan. Deze zone herbergt 75% van alle actieve vulkanen wereldwijd en is verantwoordelijk voor de meeste zware aardbevingen. De recente gebeurtenissen in het Russische Verre Oosten onderstrepen opnieuw de instabiliteit van dit gebied.