Onvrede bij VHP over zetelverdeling in nieuwe Staatsraad

De VHP heeft onvrede geuit over haar beperkte vertegenwoordiging in de nieuwe samenstelling van de Staatsraad. Hoewel de partij met 17 zetels de op één na grootste fractie in De Nationale Assemblee is, krijgt zij slechts twee van de vijftien zetels in dit constitutionele adviesorgaan toegewezen. De NDP, die momenteel 18 zetels telt, ontvangt daarentegen vier zetels.

Zetelverdeling roept vragen op

Volgens bronnen van Starnieuws heeft de VHP officieel bezwaar aangetekend tegen wat zij als een onevenwichtige en politiek gemotiveerde verdeling beschouwt. Ter vergelijking: in de vorige zittingsperiode beschikten zowel de VHP (met toen 20 zetels) als de NDP (toen 16 zetels) over drie vertegenwoordigers in de Staatsraad. De huidige toewijzing zou dus een duidelijke verschuiving in politieke machtsbalans weerspiegelen.

De overige fracties in het parlement krijgen elk één zetel toegewezen. Daarnaast mogen, zoals gebruikelijk, de vakbeweging en het bedrijfsleven ieder twee leden voordragen.

Amzad Abdoel (NDP) wordt ondervoorzitter

De NDP’er Amzad Abdoel zal worden benoemd tot ondervoorzitter van de Staatsraad. In deze rol krijgt hij de verantwoordelijkheid over de dagelijkse coördinatie en organisatie van de werkzaamheden binnen de raad. President Jennifer Simons is op grond van haar ambt automatisch voorzitter van het orgaan.

Rol van de Staatsraad

De Staatsraad bestaat uit 15 leden en heeft als taak de president van advies te voorzien bij onder meer de beoordeling van wetsvoorstellen. De samenstelling geschiedt via voordrachten door de in De Nationale Assemblee vertegenwoordigde politieke partijen, evenals door gezamenlijke vakcentrales en werkgeversorganisaties.

Met de recente benoemingen is de formatie van de raad nagenoeg afgerond. De VHP benadrukt echter dat een eerlijke politieke vertegenwoordiging van groot belang is voor het functioneren en de legitimiteit van het orgaan.