Regering versoepelt loonbelasting: meer ruimte voor overuren, bonussen en woonlasten

Per Staatsbesluit van 22 juli 2025 heeft de regering onder leiding van president Jennifer Simons

belangrijke wijzigingen aangebracht in de Wet Loonbelasting. De hervormingen maken deel uit

van het Tripartiet Akkoord tussen de regering en de gezamenlijke vakbonden en zijn gericht op

het versterken van de koopkracht door fiscale verlichting.

Hogere belastingvrije grens voor bonussen en vakantiegeld

Een van de meest opvallende maatregelen is de verhoging van de belastingvrije grens voor

vakantie-uitkeringen, gratificaties en bonussen. Deze grens gaat omhoog van SRD 10.016 naar

juloi, wat vooral tijdens de uitbetaling van het vakantiegeld deze maand gunstig uitvalt voor veel

werknemers.

Nieuwe belastingtarieven voor overuren vanaf 1 juli

Ook het belastingtarief voor overwerk is aangepast. De nieuwe schijven gelden met

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2025 en zien er als volgt uit:

Loon tot en met SRD 2.500: 5% belasting Loon van SRD 2.500 tot en met SRD 7.500: 15% belasting Loon boven SRD 7.500: 25% belasting

Deze maatregel moet het aantrekkelijker maken voor werknemers om extra uren te draaien,

zonder dat dit direct leidt tot een hoge fiscale afroming.

Meer fiscale ruimte voor woonlasten

Ook op het gebied van wonen is er verlichting. De maximaal aftrekbare hypotheekschuld is

verhoogd van SRD 600.000 naar SRD 871.500, waardoor huiseigenaren meer fiscale ruimte

krijgen bij het aflossen van hun woning.

Hervorming bouwt voort op eerdere maatregelen

Volgens de toelichting op het Staatsbesluit (S.B. 2025 no. 101) is deze hervorming een volgende

stap in het fiscale beleid dat sinds 2022 wordt doorgevoerd. Eerder werd de belastingvrije som al

verhoogd van SRD 220,50 naar SRD 9.000 per maand in 2024. Met de nieuwste wijzigingen

worden nu ook overwerkvergoedingen, bonussen en woonlasten in deze versoepeling

meegenomen.

Het besluit is op 22 juli 2025 afgekondigd en is met onmiddellijke ingang van kracht.