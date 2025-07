Rechter gelast ontruiming Stalweide: harde tik voor stichting Radjie én ministerie GBB

Stichting Radjie Rijstindustrie moet binnen twee weken een terrein van bijna 200 hectare in de

zogenoemde Stalweide in Nickerie verlaten. Dat heeft rechter Sandra Nanhoe-Gangadin bepaald

in een recent vonnis. Volgens de rechter is de toewijzing van de grond aan Radjie door het

ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) onrechtmatig en had deze nooit mogen

plaatsvinden.

Opvallend is dat Radjie een commerciële hypotheek van SRD 5 miljoen op het terrein had

genomen, maar dat woog voor de rechter niet op tegen het algemeen belang. De rechter stelde

dat het behoud van het terrein voor de veeteeltsector zwaarder weegt dan de economische

belangen van een particuliere partij.

Dwangsom van SRD 1 miljoen per dag

De rechter liet weinig ruimte voor interpretatie. De stichting moet het terrein volledig ontruimen

en verlaten. Indien nodig mag de Staat daarbij gebruikmaken van de ‘sterke arm’. Wordt niet

binnen de gestelde termijn voldaan aan de ontruimingsplicht, dan moet Radjie een dwangsom

van SRD 1 miljoen per dag betalen, met een maximum van SRD 100 miljoen. Het vonnis is bij

voorraad uitvoerbaar.

De grond maakt sinds 2005 officieel deel uit van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en

Visserij (LVV) en was bedoeld voor veeteeltontwikkeling. De overdracht aan Radjie in 2023

vond plaats zonder overleg met LVV of de districtscommissaris van Nickerie, wat volgens de

rechter indruist tegen de fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur.

Bestuurlijke blunders en politieke chaos

De zaak legt opnieuw de vinger op de zere plek bij het ministerie van GBB, dat onder leiding

staat van minister Dinotha Vorswijk (ABOP). Het ministerie is al vaker bekritiseerd vanwege

wanordelijke en politiek gemotiveerde gronduitgifte. De affaire rond de Stalweide heeft voor

flinke politieke ophef gezorgd. Critici spreken van een ‘symptoom van chaos’ binnen GBB en

hekelen het feit dat gronden van strategisch belang zonder duidelijke toetsing in commerciële

handen belanden.

Opmerkelijk is de betrokkenheid van huidig minister van Justitie en Politie, Harish Monorath

(ABOP), die in zijn vorige functie als landsadvocaat bij GBB optrad toen Radjie een kort geding

tegen de Staat aanspande. De toenmalige minister van LVV, Parmanand Sewdien, beschuldigde

Monorath er destijds van de belangen van de Staat niet naar behoren te hebben verdedigd.

Grondinspecteur geschorst na ‘foutief advies’

In de nasleep van het schandaal werd een grondinspecteur van GBB geschorst. De man

verklaarde dat hij zich baseerde op foutieve gegevens in het dossier, waarbij het perceel verkeerd

werd aangeduid als onderdeel van de Europolder. Die vergissing leidde volgens hem tot een

foutief advies. Toch blijft de vraag overeind: hoe kan een terrein van bijna 200 hectare worden

uitgegeven zonder degelijke controle of overleg?

Hypotheekargument verworpen

Radjie verweerde zich in de rechtszaal door te wijzen op de verstrekte hypotheek van miljoenen

SRD, en het belang van de investering voor de rijstindustrie. Maar de rechter veegde dat

argument resoluut van tafel. Een hypotheek op een onrechtmatig uitgegeven perceel heeft geen

juridische waarde. Daarmee is het oordeel ook een waarschuwing aan banken, notarissen en

andere spelers die betrokken zijn bij dubieuze gronduitgiften: wie zich begeeft in juridische

schaduwgebieden loopt ernstige risico’s.

Hoewel de Staat de zaak overtuigend won, besloot de rechter dat beide partijen hun eigen

proceskosten moeten dragen, vermoedelijk vanwege de complexiteit van het dossier. Desondanks

is het signaal duidelijk: politiek gemakzuchtig handelen in het gronddomein wordt voortaan niet

meer getolereerd door de rechterlijke macht.