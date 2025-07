Medische Zending hervat werk, maar blijft alert op uitbetaling loonsverhogingen

Het personeel van de Medische Zending (MZ) heeft zijn eerder ingezette werkonderbreking beëindigd, maar blijft waakzaam zolang de beloofde loonsverhogingen niet volledig zijn uitbetaald. Volgens Agnita Damburg, secretaris van de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO), is de actie begin juli opgeschort in afwachting van de resterende betalingen, die uiterlijk eind deze maand zouden moeten plaatsvinden.

Uitblijvende betaling derde tranche

De loonsverhoging betreft onder andere een achterstallige betaling van 15 procent over de periode juli tot en met december 2024. Daarnaast moeten de medewerkers nog steeds inflatiecompensatie ontvangen van SRD 1500 per persoon voor april en mei 2025. Hoewel er inmiddels twee betalingen zijn gedaan, laat de derde tranche nog op zich wachten.

“We zijn terug aan het werk tot drie uur ‘s middags en doen ons werk naar behoren, maar we blijven alert,” zegt Damburg. “Als de betaling eind juli uitblijft, zullen we opnieuw in actie komen. Een nieuwe brief aan de directie ligt dan al klaar.”

Einde van aparte behandeling

De staking werd ingezet vanwege het langdurig uitblijven van de betalingen. “Het personeel had er genoeg van om steeds aan het lijntje gehouden te worden,” aldus Damburg. Ze spreekt tegelijk de hoop uit dat de nieuwe regering structureel zal breken met de oude gewoonte om de Medische Zending als een aparte entiteit te behandelen.

“Wij maken integraal deel uit van het nationale gezondheidszorgsysteem, vooral in gebieden waar de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) niet actief is. We leveren essentiële zorg aan het binnenland en verdienen gelijke behandeling,” benadrukt Damburg.

Gelijkwaardige positie binnen zorgsysteem

Volgens haar wordt de MZ nog te vaak gezien als een uitzondering. “Telkens als er regelingen getroffen moeten worden, horen we: ‘Maar dat is MZ, dat is apart.’ Maar we zijn niet apart. We vervullen een cruciale rol in de volksgezondheid en verdienen erkenning als volwaardige partner.”

De komende weken zullen bepalend zijn. Als de beloofde betalingen uitblijven, sluit de MZWO verdere vakbondsacties niet uit. Tot die tijd wordt het werk hervat, maar onder voorbehoud.