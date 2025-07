Malcolm-Jamal Warner (54), bekend van The Cosby Show, overleden door verdrinking tijdens vakantie in Costa Rica

De Amerikaanse acteur Malcolm-Jamal Warner is op 54-jarige leeftijd overleden. Volgens Amerikaanse media is Warner dinsdag verdronken tijdens het zwemmen op vakantie in Costa Rica. Dat meldt ABC News op basis van lokale politiebronnen. Zijn familie heeft het overlijden vooralsnog niet officieel bevestigd.

Warner werd wereldwijd bekend door zijn rol als Theo Huxtable, de zoon van dokter Cliff Huxtable, in de baanbrekende sitcom The Cosby Show. Hij speelde mee in alle acht seizoenen van de serie, die liep van 1984 tot 1992. Warner werd persoonlijk gekozen door Bill Cosby, op de laatste dag van de audities.

Succes met The Cosby Show en daarna

The Cosby Show was jarenlang een van de best bekeken televisieprogramma’s in de Verenigde Staten. De serie was vernieuwend als eerste sitcom die een succesvol Afro-Amerikaans gezin centraal stelde. Ook internationaal werd de show veel uitgezonden. Later raakte het imago van de reeks overschaduwd door de veroordeling en gevangenisstraf van hoofdrolspeler Bill Cosby, die in 2021 op procedurele gronden werd vrijgelaten.

Na zijn doorbraak in The Cosby Show bouwde Warner gestaag verder aan zijn carrière. Hij speelde hoofdrollen in series als Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, Jeremiah en Listen Up. In de populaire educatieve animatiereeks The Magic School Bus sprak hij de stem in van het personage ‘The Producer’.

Veelzijdig talent: regisseur en muzikant

Warner was meer dan alleen acteur. Hij maakte ook naam als regisseur en muzikant. In 1992 regisseerde hij de educatieve video Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You, waarin Arsenio Hall en NBA-legende Magic Johnson jongeren informeerden over hiv en aids. De video kreeg destijds veel lof om zijn maatschappelijke relevantie.

Als muzikant speelde hij basgitaar en bracht hij diverse albums uit. In 2015 won hij een Grammy Award voor Beste traditionele R&B-uitvoering. Voor zijn rol in The Cosby Show werd hij eerder genomineerd voor een Emmy.

Malcolm-Jamal Warner laat een veelzijdig artistiek erfgoed na, gevormd door decennia van acteren, regisseren en muziek maken. De precieze omstandigheden rond zijn overlijden worden nog onderzocht.