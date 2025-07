Twintig jaar samenwerking tussen AZP en OZR versterkt oogzorg in Suriname

De samenwerking tussen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. Wat in 2005 begon als een partnerschap gericht op kennisoverdracht, is uitgegroeid tot een duurzame en gelijkwaardige samenwerking die de oogheelkundige zorg in Suriname naar een internationaal niveau heeft getild.

Door structurele kennisuitwisseling en gezamenlijke opleidingen is het Suriname Eye Center, onderdeel van het AZP, uitgegroeid tot een toonaangevend centrum voor oogzorg in de regio. Inmiddels worden complexe ingrepen zoals netvliesoperaties, glaucoombehandelingen en hoornvliestransplantaties lokaal uitgevoerd, wat een belangrijke vermindering van buitenlandse medische verwijzingen betekent.

In de afgelopen jaren zijn tien Surinaamse oogartsen (deels) opgeleid in Rotterdam. Momenteel volgen twee artsen hun specialisatie aan het OZR en zijn nog eens twee anderen gestart met hun opleiding in Paramaribo. Deze gezamenlijke opleidingsstructuur heeft niet alleen geleid tot meer gespecialiseerde professionals, maar ook tot een betere afstemming binnen de sector.

Een belangrijke mijlpaal binnen de samenwerking was de oprichting van een dagbehandelcentrum in Paramaribo. Dit centrum heeft geleid tot kortere wachttijden, efficiëntere zorg en behandeling volgens internationaal erkende protocollen. De verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid trekken inmiddels ook patiënten uit de regio aan.

Wat ooit begon als eenrichtingsverkeer in kennisdeling, is vandaag de dag een wederkerig leerproces. Nederlandse artsen leren van de innovatieve, pragmatische benaderingen in Suriname, terwijl Surinaamse collega’s profiteren van technologische expertise en academische ondersteuning uit Nederland. Ook gezamenlijk onderzoek levert waardevolle inzichten op voor beide partijen.

Vooruitkijkend blijft de focus liggen op kwaliteitsverbetering en capaciteitsopbouw. “Het niveau van de oogzorg is enorm gestegen. Dat is precies wat we wilden bereiken,” zegt Dion Paridaens, voorzitter van de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam. Surinaams oogarts Itmar Cheuk-Alam, momenteel in opleiding in Rotterdam, voegt toe: “Bijna alle oogartsen in Suriname zijn hier opgeleid. Daardoor spreken we dezelfde taal in de zorg – dat maakt samenwerken makkelijker.”

De samenwerking tussen AZP en OZR bewijst dat investeren in langdurige partnerschappen leidt tot duurzame impact. Niet alleen op het gebied van medische zorg, maar ook in het versterken van vertrouwen, continuïteit en regionale gezondheidsontwikkeling.