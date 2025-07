Tien parlementszetels vacant: Nationale Assemblée start formele vervangingsprocedure

De Nationale Assemblée (DNA) zal maandag het Centraal Hoofdstembureau (CHS) officieel informeren over tien opengevallen zetels in het parlement. Deze vacatures zijn ontstaan nadat diverse gekozen volksvertegenwoordigers hun zetel hebben opgegeven vanwege een benoeming in de regering. Onder hen zijn zes leden die minister zijn geworden, terwijl Chandrikapersad Santokhi is gekozen tot president en Sergio Akiemboto (NDP) is aangesteld als chefstaf van het Kabinet van de President.

Vanuit de coalitie zijn negen zetels vrijgekomen. Hierdoor beschikt de coalitie tijdelijk over slechts 25 van de 51 zetels in het parlement, waardoor zij zelfstandig geen quorum (minimaal 26 leden) kan vormen.

Procedure in gang gezet

Volgens DNA-voorzitter Ashwin Adhin wordt vandaag de wettelijk verplichte procedure gestart om de opengevallen zetels op te vullen. De eerste stap is het versturen van een officiële brief aan het CHS waarin de tien vacatures worden gemeld. Wendy Jap A Joe, ondervoorzitter van het CHS, bevestigt dat het bureau paraat staat, maar pas kan handelen zodra de brief is ontvangen.

Na ontvangst van de brief zal het CHS op basis van de kandidatenlijsten van de desbetreffende partijen bepalen wie via opschuiving in aanmerking komt voor toelating tot de Nationale Assemblée. Kandidaat-leden dienen formeel te verklaren dat zij hun verkiezing aanvaarden. Indien iemand weigert, wordt de volgende op de lijst benaderd. Na aanvaarding informeert het CHS het parlement, waarna de beëdiging kan plaatsvinden.

Zetel Santokhi wordt alsnog ingevuld

Een van de tien opengevallen zetels is die van Chandrikapersad Santokhi (VHP). Hij had zijn verkiezing eerder al aanvaard bij het CHS, maar zijn toelating tot het parlement werd uitgesteld tot na zijn presidentschap, dat formeel afliep op 16 juli. Nu komt zijn zetel alsnog in aanmerking voor invulling.

Nieuwe functie voor Akiemboto

Sergio Akiemboto is inmiddels officieel gepresenteerd als de nieuwe chefstaf van het Kabinet van de President. Hij zal dinsdag worden voorgesteld aan de afdelingshoofden en het personeel van de bijbehorende overheidsdiensten.

Vertrekkende Assembleeleden en opvolgers

De volgende DNA-leden hebben hun zetel opgegeven:

NDP: Jennifer Simons (president), André Misiekaba (Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid), Melvin Bouva (Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking), Sergio Akiemboto (chefstaf).

NPS: Gregory Rusland (vicepresident), Diana Pokie (Sociale Zaken & Volkshuisvesting).

ABOP: Marinus Bee (Binnenlandse Zaken), David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen).

Pertjajah Luhur: Uraiqit Ramsaran (Defensie).

VHP: Chan Santokhi (president, reeds verkozen).

De personen die op basis van opschuiving in aanmerking komen voor toelating tot de Nationale Assemblée, mits zij hun verkiezing aanvaarden, zijn: