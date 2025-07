PKF breidt financiering en begeleiding uit om ondernemerschap in Suriname te versterken

Sinds de oprichting in 2023 heeft het Productie Krediet Fonds (PKF) tot eind december 2024 in totaal 134 kredietaanvragen ontvangen, met een gezamenlijke waarde van ruim SRD 228 miljoen. Alleen al in 2024 kwamen 83 nieuwe aanvragen binnen. Het recent gepresenteerde Jaarrapport 2024 biedt niet alleen inzicht in deze resultaten, maar benoemt ook de belangrijkste knelpunten en geplande verbeteringen voor 2025.

Nieuwe financieringsinstrumenten in 2024

Als reactie op de behoeften van ondernemers heeft het PKF in 2024 twee aanvullende financieringsvormen geïntroduceerd:

Technische assistentie: een renteloze lening gericht op ondersteuning bij bijvoorbeeld financiële verslaglegging, procesoptimalisatie of het inhuren van externe deskundigen.

Level-Up krediet: speciaal voor jonge ondernemers, met financiering tot US$ 5000 (of het SRD-equivalent), onder gunstige voorwaarden.

Deze instrumenten zijn ontwikkeld op basis van terugkerende signalen uit kredietbeoordelingen, waaruit onder andere een gebrek aan financiële documentatie en behoefte aan gerichte begeleiding naar voren kwamen.

Profiel van de aanvragers

Uit de analyse van de aanvragen blijkt:

49% van de aanvragers is tussen de 36 en 45 jaar;

Slechts 7% van de aanvragen komt van jongeren (25–35 jaar);

71% van de aanvragers is man, tegenover 29% vrouw;

77% van de aanvragen is afkomstig van bestaande bedrijven, 22% van startende ondernemingen.

De meeste goedgekeurde kredieten waren bestemd voor de industriële sector, gevolgd door de agrarisch-voedselverwerkende sector en productiegerichte dienstverleners. De aanvragen kwamen hoofdzakelijk uit Paramaribo en Nickerie.

Structurele knelpunten en geplande oplossingen

Tijdens de kredietbeoordelingen werd het PKF geconfronteerd met structurele problemen, zoals onvolledige financiële gegevens van aanvragers, wat leidde tot vertragingen in het proces. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt in 2025 een gespecialiseerde adviseur aangesteld die ondernemers ondersteunt bij hun financiële administratie.

Daarnaast bleek er grote behoefte aan inhoudelijke begeleiding. Het PKF heeft daarom besloten om vanaf het vierde kwartaal van 2025 structureel technische assistentie te bieden. Deze begeleiding moet bijdragen aan de verdere professionalisering van Surinaamse ondernemingen.

Blik op de toekomst

Met de uitbreiding van financieringsmogelijkheden en versterkte begeleiding wil het PKF zijn impact vergroten en het ondernemerschap in Suriname duurzaam stimuleren. Het fonds signaleert een positieve ontwikkeling in de sector, maar erkent dat er nog werk aan de winkel is, vooral op het gebied van ondersteuning voor jonge en vrouwelijke ondernemers.