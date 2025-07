Roemer alsnog correct herbenoemd als CBvS-governor: politieke vergissing rechtgezet op valreep”

Op de valreep van haar aftreden heeft de regering-Santokhi op 11 juli een juridische misstap hersteld: de herbenoeming van Maurice Roemer als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is alsnog gecorrigeerd en in overeenstemming gebracht met de Bankwet. Waar Roemer in februari 2025 aanvankelijk voor slechts één jaar werd herbenoemd, is zijn termijn nu vastgesteld op de wettelijk vereiste zeven jaar – tot 2032.

Strijd met de Bankwet

De oorspronkelijke herbenoeming was vanaf het begin juridisch problematisch. Volgens de artikelen 28 en 29 van de Bankwet mag een governor slechts eenmaal worden herbenoemd, en dan voor een vaste termijn. In de vernieuwde Bankwet van 2022 is deze termijn bovendien verlengd van vijf naar zeven jaar, met als doel de onafhankelijkheid van de CBvS te versterken en politieke beïnvloeding te minimaliseren.

Ondanks deze bepalingen, werd Roemer in februari herbenoemd voor slechts één jaar. Destijds stelde president Chan Santokhi dat deze korte termijn nodig was om de continuïteit binnen het financieel-economisch beleid te waarborgen. De beslissing volgde na een spoedvergadering van de Raad van Ministers.

Juridische en politieke druk

De herbenoeming bleef echter juridisch onhoudbaar. Zonder aanpassing zou de geldigheid van alle handelingen van Roemer tussen februari 2025 en februari 2026 op losse schroeven staan — met potentieel verstrekkende juridische gevolgen voor de Centrale Bank en het monetair beleid van het land.

Bronnen binnen Starnieuws suggereren dat politieke overwegingen een rol speelden bij de oorspronkelijke beslissing. Binnen regeringskringen was bekend dat Roemer zelf niet geïnteresseerd was in een volledige nieuwe termijn. Hij werd in 2020 aangesteld door de regering-Bouterse, kort voor de verkiezingen. Door hem in februari 2025 slechts één jaar extra te geven, zou de opvolgende regering in 2026 zelf een nieuwe governor kunnen benoemen.

Correctie tijdens machtsoverdracht

De correctie van de herbenoeming werd besproken tijdens de transitieperiode tussen het team van president Santokhi en aankomend president Jennifer Geerlings-Simons. Daarbij is overeengekomen dat Santokhi de formele correctie zou doorvoeren vóór het einde van zijn ambtstermijn. Op 11 juli werd dit juridisch rechtgezet: Roemer is nu wettelijk herbenoemd voor een termijn van zeven jaar, zoals de wet voorschrijft.

Deze verlengde termijn is expliciet bedoeld om te voorkomen dat de zittingstermijn van een CBvS-governor samenvalt met de politieke cyclus van vijf jaar, en zo de onafhankelijkheid van de instelling te waarborgen.

Politieke nasleep

Binnen de nieuwe machtsverhoudingen speelt nu een ander vraagstuk: de Nationale Partij Suriname (NPS), als onderdeel van de nieuwe coalitie, heeft het recht bedongen om een kandidaat voor de functie van governor voor te dragen. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om Roemer, ondanks zijn herbenoeming, op termijn uit te kopen. Daarmee zou de functie alsnog politiek ingevuld kunnen worden, zij het op een juridisch correcte manier.