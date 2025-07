Nigeria neemt afscheid van invloedrijk staatsman Muhammadu Buhari

Nigeria heeft dinsdag afscheid genomen van oud-president Muhammadu Buhari, die zondag op 82-jarige leeftijd overleed in een ziekenhuis in Londen. Zijn begrafenis vond plaats onder grote publieke belangstelling in zijn geboorteplaats Daura, in de noordelijke deelstaat Katsina.

Langs de route naar zijn woning en zelfs vanuit boomtoppen klonken gezangen van “Sai Baba” – de bijnaam waarmee aanhangers hem liefkozend toezongen. Zijn lichaam, gehuld in de nationale kleuren groen en wit, werd conform islamitisch gebruik begraven in de achtertuin van zijn woning.

Vroeger op de dag werd zijn stoffelijk overschot per vliegtuig overgebracht naar Katsina, waar president Bola Tinubu, regeringsfunctionarissen en rouwende burgers hem op de luchthaven ontvingen. Een erewacht bracht een 21-saluutschoten als laatste eer, waarna de kist over land naar Daura werd vervoerd, zo’n 80 kilometer verderop.

Uit respect voor Buhari heeft president Tinubu een nationale rouwperiode van zeven dagen afgekondigd, met dinsdag als officiële vrije dag.

Van generaal tot gekozen president

Buhari kwam voor het eerst aan de macht in de jaren tachtig na een militaire staatsgreep. Hij stond bekend als een streng militair leider, die discipline en orde probeerde af te dwingen. In 2015 keerde hij terug als democratisch gekozen president, na een historische verkiezingsoverwinning op zittend president Goodluck Jonathan — de eerste vreedzame machtswisseling in de geschiedenis van Nigeria.

Zijn achtjarige presidentschap werd echter gekenmerkt door economische uitdagingen zoals recessies, tekorten aan buitenlandse valuta, dalende olie-inkomsten en toenemende onveiligheid, vooral in het noorden van het land. Desondanks bleef Buhari populair in die regio, met name onder de overwegend islamitische bevolking.

Veel Nigerianen bewonderden zijn sobere levensstijl en zijn harde opstelling tegen corruptie. Toch bleven tastbare resultaten op dat vlak volgens critici uit: er kwamen weinig daadwerkelijke vervolgingen van prominente ambtenaren.

Een blijvend stempel op Nigeria

Muhammadu Buhari blijft herinnerd als een leider die zowel het militaire als het democratische tijdperk van Nigeria belichaamde. Ondanks de controverses rond zijn beleid, liet hij een onuitwisbare indruk achter op het politieke landschap van het land.