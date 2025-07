Nederlandse Defensieattaché Geordie Klein onderscheiden voor versterking militaire samenwerking

Kapitein-luitenant-ter-zee Geordie Klein, de Nederlandse Defensieattaché in Suriname, is op

maandag 14 juli 2025 onderscheiden met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van

‘Commandeur’. Minister van Defensie Krishna Mathoera reikte de onderscheiding uit als

erkenning voor zijn bijzondere bijdrage aan het versterken van de militaire samenwerking tussen

Suriname en Nederland.

Structurele samenwerking sinds 2021

Sinds zijn aantreden in 2021 is de defensiesamenwerking tussen beide landen aanzienlijk

geïntensiveerd. Minister Mathoera noemde onder meer de gezamenlijke jungletrainingen die van

2022 tot 2024 in Suriname zijn georganiseerd, met inzet van de Nederlandse 11 Luchtmobiele

Brigade en het Korps Mariniers.

Ook prees zij Klein voor zijn inzet bij militaire opleidingen en uitwisselingsprogramma’s, de

samenwerking met het ECLD en de Koninklijke Marechaussee, en de deelname van Surinaamse

militairen aan operaties van de Kustwacht in de Caribische regio. Daarnaast ontving Suriname

donaties vanuit Nederland, waaronder muziekinstrumenten, tonners en generatoren.

“Een relatie op solide fundament”

Minister Mathoera benadrukte het belang van de persoonlijke inzet van Klein:

“Suriname en Nederland zijn historisch verbonden, maar die relatie kende ook periodes van

spanning. De afgelopen jaren hebben we juist gebouwd aan vertrouwen en samenwerking –

mede dankzij uw inzet.”

Ze sprak de hoop uit dat Klein met warme herinneringen terugkijkt op zijn verblijf in Suriname,

zowel professioneel als persoonlijk:

“Ik weet dat u genoten heeft van onze cultuur, onze diversiteit en ons eten. De samenwerking

met u is als zeer positief ervaren.”

Wisseling van de wacht

Binnenkort draagt Klein zijn functie over aan luitenant-kolonel Leontien van den Berg, die de

ingezette koers zal voortzetten. De samenwerking tussen Suriname en Nederland op

defensiegebied zal daarbij verder worden uitgebouwd.

Opmerkelijk is dat eerder deze maand ook de Franse Defensieattaché, luitenant-kolonel Jean-

Marc Moulin, werd onderscheiden met dezelfde medaille voor zijn bijdrage aan de militaire

samenwerking met Suriname, in het bijzonder met Frans-Guyana.