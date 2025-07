Afscheid met Erehaag: Minister Mathoera laat blijvende indruk achter bij Defensie

Met een ceremonieel militair saluut en warme woorden is op het ministerie van Defensie

officieel afscheid genomen van minister Krishna Mathoera. Na vijf jaar als eerste vrouwelijke

minister van Defensie kijkt zij tevreden terug op een periode van toewijding, hervormingen en

mensgericht leiderschap.

“Een tijdperk van visie en verbinding”

“Vijf jaar van toewijding, leiderschap en visie komen tot een formele afronding. Maar de sporen

die zij heeft achtergelaten zullen nog jarenlang voelbaar zijn,” sprak directeur Jayant Bidesie

tijdens de plechtigheid. Hij prees de minister voor haar transparante en rechtvaardige stijl van

leidinggeven. “U creëerde een inclusieve werkomgeving waarin ieder individu, ongeacht rang of

afkomst, kon groeien. Dat is leiderschap met het hart op de juiste plaats.”

Ook kolonel Justus Hew A Kee, commandant van de Interne Defensie Organisatie (IDO), sprak

zijn respect uit: “We nemen afscheid van een leider die geraakt heeft door haar menselijkheid. U

leidde met hart én hoofd. Uw betrokkenheid bij militairen en burgers was oprecht en voelbaar.”

Focus op transparantie en mensgerichte hervormingen

Tijdens haar ambtsperiode zette Mathoera zich in voor meer transparantie, integriteit en

efficiëntie binnen het ministerie. Volgens Bidesie is de groei van de defensiebegroting tot 99,6

procent te danken aan haar effectief financieel beleid. “Dat is geen toeval, dat is goed bestuur,”

aldus de directeur.

Kolonel Hew A Kee benadrukte de manier waarop de minister investeerde in mensen, niet alleen

in structuren. “U zag geen uniformen of cijfers, maar mensen. U toonde dat goed leiderschap

begint bij luisteren en zorg dragen. U gaf het goede voorbeeld door te investeren in opleiding,

integriteit en voorbeeldgedrag.”

Dankbaar en zonder spijt

In haar afscheidsrede sprak minister Mathoera haar dankbaarheid uit voor de samenwerking van

de afgelopen jaren. “Ik heb met liefde en plezier gewerkt. Defensie was heel dicht bij me –

letterlijk en figuurlijk. Ik ga blij weg, niet teleurgesteld.”

Hoewel ze erkende dat niet alle doelen bereikt zijn, blijft ze hoopvol over de ingezette koers.

“We hadden meer moeten investeren, dat geef ik toe. Maar we hebben stappen gezet. Stilstaan is

geen optie. Keep walking.”

Voortzetting in het parlement

Minister Mathoera blijft politiek actief. Als parlementariër wil zij zich blijven inzetten voor

rechtvaardigheid, professionaliteit en verbinding. Ze sloot haar speech af met een oproep aan de

defensieorganisatie: “Blijf bouwen aan een Defensie dat staat voor professionaliteit,

rechtvaardigheid en menselijkheid.”