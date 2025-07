Voormalig Nigeriaans president Muhammadu Buhari (82) overleden in Londen

Voormalig president van Nigeria, Muhammadu Buhari, is zondag op 82-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Londen. Dit heeft de woordvoerder van de huidige president Bola Tinubu bevestigd. Buhari overleed na een langdurige ziekte.

President Tinubu heeft vicepresident Kashim Shettima en zijn stafchef opdracht gegeven om af te reizen naar Londen om het lichaam van de oud-president terug te brengen naar Nigeria. De begrafenis zal volgens islamitische traditie plaatsvinden in Buhari’s geboortestaat Katsina. De exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Van militair leider tot gekozen president

Buhari begon zijn politieke loopbaan als militair en greep in 1983 de macht via een staatsgreep. Zijn eerste leiderschap duurde slechts 18 maanden: in 1985 werd hij afgezet door generaal Ibrahim Babangida. Tijdens zijn militaire bewind kreeg Nigeria internationale kritiek, onder andere vanwege een mislukte poging om een voormalige minister in Londen te ontvoeren.

Na jaren in de luwte keerde Buhari terug in de nationale politiek en schreef hij in 2015 geschiedenis door als eerste oppositiekandidaat een zittend president — Goodluck Jonathan — via vrije verkiezingen te verslaan. Hij werd geprezen om zijn strijd tegen corruptie, zijn sobere levensstijl en zijn inzet voor hervormingen.

Kritiek en controverses

Zijn achtjarige presidentschap (2015–2023) kende echter ook veel uitdagingen en kritiek. Buhari kampte met ernstige veiligheidsproblemen, waaronder terreurdreiging van Boko Haram, gewapende bendes in het noordwesten en separatistische bewegingen in het zuidoosten. Ondanks beloften bleef structurele stabiliteit uit.

Zijn bijnaam “Baba Go Slow” illustreerde de frustratie over het trage tempo van zijn beleid, met name in de eerste maanden van zijn eerste ambtstermijn. Zijn economische keuzes, waaronder het kunstmatig hooghouden van de naira en het negeren van aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), leidden tot een recessie en economische stagnatie.

Daarnaast kreeg hij kritiek vanwege vermeend autoritair optreden. Een dieptepunt in zijn tweede termijn was het gewelddadige optreden tegen #EndSARS-demonstranten in 2020, waarbij ongewapende jongeren werden neergeschoten.

Erfenis en nalatenschap

Buhari liet zich in 2015 omschrijven als een “bekeerde democraat”, met de verkiezingsslogan “I belong to everybody and I belong to nobody”. Onder zijn leiding werden verschillende infrastructuurprojecten gerealiseerd, zoals spoorlijnen, wegen en luchthavens. Toch vonden critici dat zijn hervormingen en anti-corruptieaanpak vaak tekortschoten in tastbare resultaten.

Met zijn overlijden verliest Nigeria een van de meest invloedrijke en controversiële leiders van de afgelopen decennia. Zijn politieke nalatenschap zal nog lang onderwerp van debat blijven binnen en buiten Nigeria.