Onvrede binnen NPS: Rusland benadrukt democratische besluitvorming

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) heerst verdeeldheid over de huidige politieke koers van de partij, bekend als A Nyun Pasi. Na eerdere kritiek van erevoorzitter Ronald Venetiaan op de samenwerking met de NDP, heeft ook prominent partijlid Ivan Fernald zijn lidmaatschap opgezegd.

Gevraagd om een reactie, liet partijvoorzitter en kersvers vicepresident Gregory Rusland aan Starnieuws weten in eerste instantie niet te willen reageren op persoonlijke keuzes. Na aandringen benadrukte hij echter dat de besluiten binnen de partij op democratische wijze tot stand zijn gekomen.

“Welk besluit je ook neemt, er zullen altijd mensen zijn die het er niet mee eens zijn,” aldus Rusland. “Maar deze koers is niet eenzijdig bepaald; de partijstructuren zijn op meerdere momenten via congressen betrokken geweest bij de besluitvorming.”

Volgens de partijleider zijn deze congressen live uitgezonden via social media en waren ook de media aanwezig, zodat transparantie gewaarborgd was. De NPS heeft volgens hem bewust gekozen voor deelname aan de nieuwe regering, om via beleidsverantwoordelijkheid invloed uit te oefenen op het herstel- en ontwikkelingsproces van het land.

“Tijdens de verkiezingscampagne hebben we duidelijk gemaakt dat we streven naar regeermacht. Alleen zo kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan structurele veranderingen.”

De partij krijgt in de nieuwe regering naast het vicepresidentschap ook de verantwoordelijkheid over drie ministeries: Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, en Olie, Gas & Milieu. Rusland ziet dit als een unieke kans om beleid inhoudelijk mee vorm te geven.

“Na 50 jaar Srefidensi is het tijd om een nieuwe basis te leggen voor de toekomst. De NPS wil daar een constructieve bijdrage aan leveren,” zegt hij.

Rusland erkent dat niet alle leden zich kunnen vinden in de ingeslagen richting, maar betreurt het vertrek van kritische leden als Fernald. Toch benadrukt hij dat ieders mening gerespecteerd wordt.

“Het is jammer dat sommigen afhaken, maar ik heb respect voor hun besluit. We blijven werken in het belang van land en volk.”