Politie onderzoekt vermoedelijke dubbele moord in Sarakreekgebied

De Surinaamse politie is zaterdag geconfronteerd met een alarmerende melding over een

vermoedelijk levensdelict in het district Brokopondo. In het Sarakreekgebied zouden twee

personen, vermoedelijk van Braziliaanse komaf, om het leven zijn gekomen.

Volgens de eerste informatie die de politie ter plaatse heeft ontvangen, zou er sprake zijn van een

conflict dat uitmondde in een fatale aanval, gevolgd door zelfdoding. De precieze

omstandigheden rondom het incident zijn echter nog onduidelijk.

De identiteit van de slachtoffers is vooralsnog niet officieel vastgesteld. Bronnen binnen de

politie vermoeden dat het gaat om Brazilianen, maar bevestiging hiervan laat nog op zich

wachten.

Het incident heeft inmiddels de aandacht getrokken van de Surinaamse autoriteiten. Een

rechercheteam is naar het gebied gestuurd om een diepgaand onderzoek in te stellen. Zowel het

motief als het exacte verloop van de gebeurtenissen worden onderzocht.

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen de autoriteiten met aanvullende informatie naar buiten

treden.