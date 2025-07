Controverse in veteranenvoetbal: Corona uitgeroepen tot kampioen, ondanks ophef

In de veelbesproken kampioenskwestie binnen de 35+ klasse van de veteranencompetitie van

sportorganisatie SOSIS in Suriname, heeft het bestuur besloten voetbalvereniging Corona tot

kampioen uit te roepen. Dit besluit volgt op een chaotische en emotioneel geladen slotdag,

waarop oorspronkelijk de officiële bekeruitreiking zou plaatsvinden.

De slotdag verliep allesbehalve feestelijk. De stemming sloeg om toen bekend werd dat het

kampioensbesluit werd uitgesteld. Spelers en supporters van S.V. Ratio, dat tot dat moment in de

race was om de titel, reageerden fel en verontwaardigd. De situatie escaleerde zodanig dat de

tafel met trofeeën omviel en de politie moest worden ingeschakeld om de orde te handhaven.

Omstreden besluit roept vragen op

Uiteindelijk besloot het SOSIS-bestuur — tegen het advies van verschillende betrokkenen in —

Corona als kampioen aan te wijzen. Opmerkelijk is dat S.V. Ratio over een beter doelsaldo

beschikte, wat volgens velen op basis van het reglement doorslaggevend zou moeten zijn.

De beslissing heeft tot felle kritiek geleid vanuit het kamp van S.V. Ratio. Vertegenwoordigers en

supporters spreken van een “blamage voor het veteranenvoetbal” en trekken de objectiviteit van

het bestuur in twijfel. Er circuleren zelfs beschuldigingen dat persoonlijke motieven van de

voorzitter ten grondslag liggen aan het besluit.

Verdeeldheid binnen sportgemeenschap

De gebeurtenissen hebben geleid tot diepe verdeeldheid binnen de sportgemeenschap. Terwijl

een deel de beslissing respecteert als bindend, eisen anderen transparantie en verantwoording. Er

lijkt voorlopig geen einde te komen aan de discussie rondom deze kwestie, die het imago van de

competitie een flinke deuk heeft bezorgd.

Vooralsnog blijft Corona officieel kampioen, maar het valt te verwachten dat de nasleep van deze

zaak nog geruime tijd zal doorwerken binnen het Surinaamse amateurvoetbal.