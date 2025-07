Kavita Jiawan eerste afgestudeerde van Master Geschiedenis aan Anton de KomUniversiteit

De masteropleiding Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora aan de Anton de Kom

Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft op 10 juli haar eerste afgestudeerde opgeleverd:

Kavita Jiawan. Hoewel Suriname eerder masteropleidingen in de geschiedenis heeft gekend, is

dit de eerste keer dat een dergelijke opleiding rechtstreeks door deze faculteit van AdeKUS

wordt aangeboden.

De scriptie van Jiawan draagt de titel “CELOS: ontwikkeling of investering?” In haar onderzoek

richtte zij zich op de koloniale kennisproductie in Suriname, met als casestudy het Centrum voor

Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), een instelling die verbonden was aan de

voormalige Landbouwhogeschool Wageningen, nu Wageningen University & Research (WUR).

De onderzochte periode bestrijkt de jaren 1965 tot 1983.

Uit haar bevindingen blijkt dat de productie van kennis in een koloniale context zelden neutraal

is geweest. Jiawan toont aan dat CELOS niet alleen bedoeld was als ontwikkelingsinstrument,

maar ook diende om macht en controle te behouden. Met behulp van uitgebreid archiefonderzoek

illustreert zij hoe de oprichting van het centrum ook de belangen van de Nederlandse partner

diende — zelfs na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Haar werk werpt tevens licht op

de voortzetting van neokoloniale verhoudingen in de postkoloniale periode.

Toch blijft Jiawan niet steken in kritiek. In haar slotbeschouwing pleit zij voor een bredere en

diepere invulling van het begrip Surinamisering. Dit concept zou zich volgens haar niet enkel

moeten beperken tot institutionele zeggenschap, maar ook een mentale en intellectuele omslag

moeten inhouden waarbij het Surinaamse perspectief centraal staat. De bewustwording en

documentatie van ‘ongeschreven geschiedenissen’ spelen daarbij een sleutelrol.

Kavita Jiawan is momenteel als docent geschiedenis verbonden aan het Mr. Dr. J.C. de Miranda

Lyceum en het Ad Fontes Lyceum. Haar afstuderen markeert een belangrijke mijlpaal voor de

academische geschiedenisbeoefening in Suriname.