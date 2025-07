Brandstofafsluiting veroorzaakte Crash Air India-vlucht: onderzoek wijst oponverklaarbare schakeling

Drie seconden na het opstijgen schakelden de brandstoftoevoerschakelaars van een Air India-

vliegtuig vrijwel gelijktijdig uit, waardoor beide motoren abrupt zonder brandstof kwamen te

zitten. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoeksrapport van de Indiase

luchtvaartongevallencommissie naar de ramp met vlucht AI117 op 12 juni. Bij de crash kwamen

260 mensen om het leven; slechts één persoon overleefde het ongeluk.

Het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner, was vertrokken vanuit Ahmedabad met als

bestemming Londen, maar stortte kort na het opstijgen neer. Volgens het rapport verloor het

vliegtuig vrijwel direct na de brandstofafsluiting aan stuwkracht en hoogte, waarna het

onbestuurbaar werd.

Opnames van de cockpit voicerecorder onthullen dat een van de piloten zich verbaasd afvroeg

waarom de brandstoftoevoer was stopgezet. De andere piloot gaf aan daar niets mee te maken te

hebben. Het rapport vermeldt niet welke van de twee bemanningsleden de noodoproep “Mayday,

Mayday, Mayday” uitzond vlak voor de crash.

Geen aanwijzing voor technische noodsituatie

Het rapport geeft geen verklaring voor de abrupte omschakeling van de brandstofschakelaars

naar de ‘cutoff’-stand — een positie die normaal gesproken alleen wordt gebruikt om motoren

handmatig uit te schakelen, bijvoorbeeld aan de gate of bij brand. Volgens

luchtvaartveiligheidsexpert John Cox is het vrijwel uitgesloten dat deze schakelaars per ongeluk

worden omgezet. “Ze zijn zodanig ontworpen dat je ze niet zomaar per ongeluk kunt aanraken of

activeren,” aldus Cox.

Tot dusver zijn er geen aanwijzingen voor een technische storing of een noodsituatie aan boord

die het handmatig uitschakelen van beide motoren zou rechtvaardigen.

Nog geen aanbevelingen aan Boeing of motorfabrikant

Het onderzoek naar de crash — de dodelijkste in de burgerluchtvaart van de afgelopen tien jaar

— wordt geleid door het Indiase Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), dat valt onder

het ministerie van Burgerluchtvaart. In het voorlopige rapport staat dat er momenteel geen

directe aanbevelingen zijn gedaan aan vliegtuigbouwer Boeing of motorfabrikant General

Electric, die verantwoordelijk is voor de GEnx-1B-motoren van het toestel.

De komende weken zal het onderzoeksteam zich richten op een diepgaandere analyse van de

flight data recorder en andere technische componenten om meer helderheid te krijgen over de

gebeurtenissen in de kritieke momenten na de start.