Rechter stopt miljoenenproject Van ’t Hogerhuysstraat: Gunning moet over

De kortgedingrechter Deborah Haakmat-Sniphout heeft het ministerie van Openbare Werken

(OW) opgedragen om de gunning van het infrastructuurproject aan de Van ’t Hogerhuysstraat in

te trekken en de inschrijvingen opnieuw te beoordelen. Het project, met een waarde van ruim 23

miljoen Amerikaanse dollar, was eerder toegewezen aan Kuldipsingh Infra NV.

Aannemingsbedrijf Baitali NV, dat bezwaar maakte tegen de gunning en deze als oneerlijk

beschouwde, stapte naar de rechter. Met succes: het ministerie moet nu terug naar de tekentafel.

OW-minister Riad Nurmohamed bevestigt tegenover Starnieuws dat hij kennis heeft genomen

van het rechterlijk besluit, maar geeft aan eerst de volledige uitspraak te willen afwachten

alvorens inhoudelijk te reageren.

Het project aan de Van ’t Hogerhuysstraat is niet het enige dat momenteel onder juridisch vuur

ligt. Ook de gunning voor de aanleg van de wegverbinding Nickerie-Apoera staat stil, in

afwachting van een uitspraak van kantonrechter Rewita Chatterpal.

Baitali-directeur Farsi Khudabaks laat weten dat zijn bedrijf zich deze week verder zal verdiepen

in de implicaties van het vonnis. Ook hij wacht de officiële publicatie van de uitspraak af.

Eerder al ontstond er maatschappelijke ophef over het Van ’t Hogerhuysstraat-project, nadat

Starnieuws onthulde dat de gunning mogelijk niet volgens de juiste procedures verliep. Dit

leidde zelfs tot een rechtszaak tussen minister Nurmohamed en het nieuwsmedium, die eveneens

in het nadeel van de minister werd beslist. Op verzoek van Baitali werd het project in april al

tijdelijk stilgelegd.